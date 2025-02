Turismo: Viagem e Museu de Mário Fava são tema de reportagem do portal Terra

O Museu Mário Fava de Bariri e a fantástica viagem entre Brasil e Estados Unidos pelas três Américas são temas de reportagem de seis páginas no portal Terra.

A matéria – assinada pelo jornalista Eduardo Vessoni e intitulada “Não sabia que era tão longe: brasileiros foram aos EUA num Ford T de 1918” – foi publicada nesta segunda-feira (10), na sessão Viagem em Pauta, do caderno Turismo do portal.

O texto traz a história da viagem e seus protagonistas – Mário Fava, Leônidas Lopes Cruz e Leônidas Borges de Oliveira – a bordo de dois Fords T, entre Rio de Janeiro e os EUA.

Para descrever a façanha em detalhes, Vessoni entrevistou Giovanni Franco, professor de história e guia do museu, e se fartou do extenso acervo de documentos escritos e fotográficos do pesquisador Beto Braga. Ainda se baseou em bibliografia sobre a viagem, como o livro do escritor baririense Osni Ferrari, “Não sabia que era tão longe”, que por sinal inspirou o título da reportagem.

O maior destaque da matéria, no entanto, é a importância do Museu Mário Fava de Bariri para o resgate dessa impressionante história de heroísmo e coragem. “Esquecido por mais de 60 anos, o périplo é recontado nos painéis desse museu, cujo acervo se destaca pela exposição do Ford T 18 original da expedição. É nesse espaço em Bariri, a mais de 300 quilômetros da capital paulista, que o público pode conhecer detalhes dessa história de sobrevivência e persistência daqueles “arrojados patrícios” cientes das “agruras e dos tropeços de toda a ordem”, como o jornal patrocinador chegou a descrever aquele “raid automobilístico”, afirma o jornalista.

O curador do Museu, José Augusto Barboza Cava, o Cavinha, também é um dos entrevistados e, seguramente, a maior fonte de informações sobre o a viagem e o Museu de Mário Fava.

Confira a íntegra da matéria pelo link: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/nao-sabia-que-era-tao-longe-brasileiros-foram-aos-eua-num-ford-t-de-1918,10836a7931595fca2bb20d8e5be5e593jz6xc51z.html