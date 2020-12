Troco Solidário é destaque no especial de Natal do SBT

Nelson Batistão Filho, idealizador do projeto concedeu entrevista à equipe do programa Noticidade, que vai ao ar Dia de Natal, partir das 11h45 – Divulgação

Dia 25, sexta-feira, o projeto baririense Troco Solidário será o destaque do programa especial de Natal do SBT Central, que cobre Bauru e região. A atração vai ao ar das 11h45 às 13h, pela página do Facebook, através do link http://www.sbt.com.br/

A informação é de Nelson Batistão Filho, idealizador do projeto em Bariri, que concedeu entrevista à equipe do programa Noticidade, que vai ao ar depois do almoço.

O Troco Solidário arrecada recursos ao ‘arredondar’ para cima o valor das compras em dinheiro realizadas no comércio local, quando o consumidor doa a diferença e abre mão do troco.

Para tanto, conta com a parceria de sete empresas parceiras: Supermercados Aquilante (três lojas), Supermercado Carvalho, Supermercados Michelassi (duas lojas), Supermercado Pegorin, Supermercado Ultra Serve, Auto Posto Aquilante e Comercial Pregon. .

As entidades beneficiadas por esse projeto são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo); Centro de Promoção Social (CPS), Creche Madre Leônia, Focinho Carente, Lar Vicentino, Associação Cultural Quilombo e Santa Casa de Bariri.