Semana do Bariri 131 anos: tem barraca do escoteiro, missa, culto e lives sertanejas

Terça-feira, 15, a partir das 17h, tem o Grupo dos Escoteiros na Barraca do Bem com cafta, bolo, doces, vinho e refrigerante – Divulgação

A programação oficial em comemoração aos 131 anos de emancipação política de Bariri prevê bons eventos na semana do aniversário.

Terça-feira, 15, véspera do feriado municipal, a Barraca do Bem, na Praça da Matriz, tem a participação do Grupo dos Escoteiros Bariry. A partir das 17h, haverá cafta, bolo, doces, chope branco e chope de vinho e refrigerante.

Os alimentos podem ser retirados no local através dos s drive thru e delivery, o que contribui para evitar aglomeração. Quem quiser também pode consumir os produtos na Praça da Matriz, com número reduzido de pessoas, respeitando-se as medidas de distanciamento social e higienização recomendadas elo Plano SP.

Dia 16, quarta-feira, Dia do Município, às 8h30, será celebrada missa em ação de graças, com a presença de autoridades e munícipes, dentro das medidas de distanciamento social e higienização (máscaras e álcool gel), na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri,

No mesmo dia, às 17h30, 20h e 21h, três lives Encontro Sertanejo vão trazer o que há de melhor na música raiz de Bariri. A transmissão é através da página do Facebook da Prefeitura de Bariri.

Fechando a semana, no sábado, 19, será realizado culto em ação de graças pelo aniversário do município, na Igreja Matriz Novo Tempo, a partir das 19h.