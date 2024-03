Santa Luzia festeja 22 anos de criação da paróquia

De 20 de abril a 5 de maio, a comunidade de Santa Luzia, nos altos da cidade, comemora 22 anos de criação da paróquia, com programação especial que inclui quermesse, almoço, show de prêmios, tarde da fogazza, missa e benção.

Serão seis dias de quermesse, em três finais de semana: 20, 21, 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio, no pátio externo da igreja. As barracas vão oferecer salgados, pizza, churrasco, doces e bebidas.

As noites de quermesse vão contar com show ao vivo de cantores e grupos locais. Já confirmaram presença Anísio & Paulo Vitor (20/4); Mary Tavares (21/4); Henrique & Reinaldo (27/4); Soraia Sadi (28/4); João Paulo & Rafael (04/5); e Outro Alguém (05/5).

Dia 1º de maio, quarta-feira, dia do aniversário da paróquia, às 16h, Padre Carlos Menezes Jr. celebra missa em ação de graças, com benção especial aos trabalhadores. A partir das 17h, haverá tarde da fogazza, com venda de bebidas e mesas no local.

Dia 05 de maio, domingo, encerrando as festividades, a partir das 11h30, haverá almoço festivo e grande show de prêmios, nas barracas da quermesse.

DIA HORA EVENTO LOCAL

20/04 a 05/5 20h Quermesse Pátio da Igreja

01º/05 16h Missa/Benção trabalhadores Santa Luzia

17h Tarde da Fogazza Santa Luzia

05/05 11h30 Almoço Festivo Barracas Quermesse

14h Show de Prêmios Barracas Quermesse