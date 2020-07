Saemba faz reparo perto do Umuarama

Bairros ficarão sem água na tarde desta quarta-feira – Divulgação

Nesta quarta-feira (15) ocorreu rompimento na rede pública de abastecimento de água no cruzamento entre a Alameda Nossa Senhora de Fátima e a Rua José Bonifácio, nas imediações do Umuarama Clube.

Para a realização do reparo pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) será necessária a interrupção no abastecimento de água a partir das 14h.

Serão afetados moradores da Vila Americana, Santa Terezinha, Jardim Umuarama, Jardim Beltrame, Morumbi e Jardim Maravilha.

A previsão de retorno do abastecimento é a partir das 16h30 desta quarta-feira (15).

O Saemba informa que, por se tratar de um serviço de caráter emergencial, não foi possível avisar sobre a interrupção no abastecimento com antecedência.