Pastoral do Quilo entrega 200 cestas básicas de Natal

Equipe da Pastoral do Quilo fez a entrega das cestas de Natal a 200 famílias cadastradas junto as três paróquias de Bariri – Rosana Coletta/Candeia

Terça-feira, 22, a equipe da Pastoral do Quilo, ligada à Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, entregou 200 cestas básicas especiais de Natal as famílias carentes.

Elas foram cadastradas por agentes pastorais das três paróquias de Bariri: centro, Santa Luzia (altos da cidade) e Nossa Senhora Aparecida (Nova Bariri).

Além dos itens básicos, as cestas contêm panetone, refrigerante e frango. Os mantimentos são arrecadados pela Pastoral do Quilo, com a colaboração de voluntários, paroquianos e empresas locais.

Segundo a equipe, através desta parceria, todo mês a pastoral faz entrega de uma cesta básica a 180 famílias das três paróquias. Cinco pessoas coordenam os trabalhos de arrecadação.