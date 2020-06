Municípios recebem 1ª parcela de auxílio financeiro

Bariri recebeu na terça-feira R$ 987.910,51 referentes à primeira parcela do auxílio – Divulgação

O governo federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, liberou na terça-feira, dia 9, a primeira parcela do repasse relacionado ao auxílio financeiro para Estados e municípios de que trata a Lei Complementar nº 173, de 27de maio de 2020. O crédito foi feito pelo Banco do Brasil.

O dinheiro foi depositado nas mesmas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

Para Bariri foram repassados R$ 987.910,51, sendo R$ 860.223,73 para uso livre e R$ 127.686,78 para Saúde e Assistência Social.

Boraceia recebeu R$ 135.114,91, divididos em R$ 117.651,40 e R$ 17.463,51. Para Itaju o montante da primeira parcela foi de R$ 107.436,39 (R$ 93.550,31 livres e R$ 13.886,08 para Saúde e Assistência Social).

Conforme o Tesouro Nacional, os próximos pagamentos a Estados e municípios serão no dia 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro.