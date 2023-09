Morre Padre Pedro Henrique Marsíglia da Igreja Ortodoxa

Faleceu Padre Pedro Henrique Marsíglia, que era pároco da Igreja Ortodoxa de São Jorge da cidade de Santos (SP). Há cerca de um mês sofreu acidente de moto em rodovia de acesso ao litoral paulista. Após permanecer em coma, faleceu domingo (3).

Padre Pedro estava empenhado na reforma e reabertura da Igreja Ortodoxa em Bariri. Designado pela Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de São Paulo, ele esteve em Bariri no ano passado para discutir a retomada do templo com representantes da sociedade síria local.