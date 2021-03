Mantenedor da Mini Mundo e Colégio Max falece aos 60 anos

Paulo Camilo era mantenedor das Escolas Mini Mundo e Colégio Max e também atuava como corretor de imóveis – Divulgação

Através das redes sociais, o grupo da Escola Mini Mundo e Colégio Max Beny Macena informou o falecimento do mantenedor, Paulo Sérgio Camilo, 60 anos, casado com a educadora e diretora de escola, Gislaine Macena Camilo. Ele deixa dois filhos, Paulo Jr. e Eduardo.

Paulo, que também atuava como empresário do ramo imobiliário, faleceu de Covid-19. Permaneceu vários dias internado em hospital de Bauru, mas não sobreviveu às complicações da doença.

Ele faleceu na manhã de quarta-feira, 24, e foi enterrado no mesmo dia na Necrópole Municipal.

“Em nossos corações fica a lembrança de um homem alegre, bom, honesto, forte, trabalhador e acima de tudo, temente a Deus, que hoje nos conforta”, ressalta a nota divulgada.

O grupo decretou luto por três dias e as atividades nas unidades escolares foram suspensas neste período.