Ísis Helena é o primeiro bebê a nascer em Bariri no ano de 2021

Mamãe Evelyn e bebê Ísis Helena receberam atendimento na maternidade da Santa Casa de Bariri na manhã do dia 1º de janeiro – Alcir Zago/Candeia

Dia 1º, sexta-feira, às 10h10 da manhã, nasceu o primeiro bebê baririense de 2021 na Santa Casa de Bariri. É a garotinha Ísis Helena Bazza de Alice, pesando 2,990 kg e medindo 45 cm.

Ela é filha primogênita da dona de casa, Evelyn Giovana Pereira Bazza, 20 anos, e do analista de laboratório, Murilo Henrique de Alice, 24 anos.

O parto foi cesariana e foi realizado pela ginecologista Rosângela Moreira de Oliveira Vaccarelli, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Evelyn conta que realizou o pré-natal com a mesma médica, mas no consultório particular.

O casal afirma que o atendimento prestado na maternidade da Santa Casa foi muito bom e que não havia muito movimento no hospital devido ao feriado do Ano Novo.