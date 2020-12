Focinho Carente realiza show de prêmios

Bicicleta MTB aro 29 da Stone é o prêmio principal – Foto: Ilustrativa

A Associação Focinho Carente realiza show de prêmios para arrecadar fundos para entidade.

São 17 prêmios que serão sorteados, sendo entre eles uma bicicleta MTB aro 29 Stone de 21 marchas e uma Smart TV de 32 polegadas.

Os números custam R$ 10,00 e podem ser adquiridos com integrantes do grupo, através da página da entidade no Facebook, e nos pontos de venda loja Akilan Pet, na Rua Campos Sales, 351, loja Demolish, na Rua Rui Barbosa, 680 e na Clínica Isor (Rua José Bonifácio, 213).

O sorteio será realizado na terça-feira, dia 29, em live realizada na Fanpage da Focinho Carente.