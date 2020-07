Focinho Carente realiza cadastro para castrações gratuitas

O benefício prioriza cães e gatos fêmeas de famílias que estejam cadastradas em programas sociais – Divulgação

A Associação Focinho Carente anunciou início do cadastramento para castração gratuita de animais pertencentes às famílias de baixa renda residentes em Bariri.

Os cadastros serão realizados nos próximos três sábados, das 9h às 17h. No dia 25, ocorrerá no Salão da Igreja São José e na Praça da Escola Joseane Bianco, no dia 1º de agosto será no Jardim Garotinho (Estrada Municipal Fernando Romero Alvorado) e Jardim Livramento (Praça da Igreja do Livramento), e dia 8, Av. Orlando Belluzzo (Praça da Caixa d’água) e Estádio Municipal (Em frente ao Estádio).

Segundo a entidade, o benefício prioriza cães e gatos fêmeas de famílias que estejam cadastradas em programas sociais (Renda Cidadã, Renda Mínima, Bolsa Família, Ação Jovem, Crianças Feliz ou Beneficiada Prestação Continuada). Caso não atinja a meta, o benefício se estenderá para famílias de até dois salários mínimos, priorizando de forma gradativa. Serão oferecidas 600 vagas.

Para realizar o cadastro os interessados devem apresentar RG e CPF, comprovante de endereço, holerite de todos que moram na casa e folha resumo (para os cadastrados em programas sociais).

Para mais informações acesse a página do Facebook do Focinho Carente.