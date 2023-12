Final de semana tem festa na Paróquia Santa Luzia

Neste final de semana, a Paróquia Santa Luzia está em festa. De 9 a 13 de dezembro, Padre Carlos Menezes Jr. coordena programação que inclui atividades religiosas e festivas.

A programação festiva tem início no sábado (9), com Tarde da Fogazza. Os salgados podem ser pedidos pelo whatsapp (14) 99812-1251 e são entregues a partir das 17h, somente no balcão da cozinha (sistema drive thru). As fogazzas também podem ser adquiridas no local.

Outra Tarde da Fogazza será realizada no dia 13 de dezembro, quarta-feira, no mesmo sistema da anterior, com entrega dos salgados a partir das 16h.

Domingo (10), haverá o Almoço de Santa Luzia, também no sistema drive thru, com entrega no balcão da cozinha. O cardápio é macarrão na chapa, no valor de R$ 15 a porção.

Tríduo e Dia da padroeira

No domingo também tem início a programação religiosa tem com o primeiro dia do tríduo em louvor à padroeira, às 18h, com a presença do Padre Davi, de Araraquara.

A celebração se estende com Padre Thiago (Barra Bonita), segunda-feira (11), e Padre Tadeu (São Carlos), terça-feira (12).

Quarta-feira (13), Dia de Santa Luzia, haverá três horários de missas, com benção dos olhos: às 7h, 15h e 19h, sempre na Igreja de Santa Luzia.

Ainda na quarta-feira (13), será realizada a benção e distribuição dos pedaços do Bolo de Santa Luzia, após as missas das 7h, 15h e 19h. As porções estão à venda por R$ 5.

As adesões para a fogazza, almoço e bolo podem ser adquiridas na secretaria paroquial. Mais informações pelo telefone (14) 3662-2106.