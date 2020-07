Festa de São Cristóvão tem missa campal, carreata e benção de veículos

Após a carreata haverá bênção dos veículos defronte o Santuário; depois serão entregues as porções de feijoada – Arquivo/Candeia

Neste domingo, 26, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, realiza programação da Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.

O pároco Leandro da Silva Pimentel inicia as festividades a partir das 9h30, com celebração de missa em louvor ao padroeiro. Devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia será realizada de forma campal, em frente à igreja onde os fiéis poderão acompanhar dentro do carro sintonizados através da rádio.

A missa será transmitida através das redes sociais, através da página de Facebook da paróquia e da Rádio Clube. Após a missa, haverá carreata pelas ruas da cidade, terminando com a benção individual de cada veículo, defronte o Santuário.

Feijoada de São Cristóvão

Para encerrar a programação, a partir das 11h30, haverá a entrega das porções de Feijoada de São Cristóvão, no salão de festas do Santuário no sistema “Drive Trhu”. As porções não poderão ser consumidas no local.

Maiores informações sobre a retirada da Feijoada e Festa de São Cristóvão na secretaria da paróquia, através do telefone (14) 3662-2184.