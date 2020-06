Feirão de Cadeiras do Lar Vicentino traz novidades neste sábado

O evento promovido pelo Lar Vicentino disponibiliza novos modelos em cadeiras, mantendo preços especiais de feirão – Divulgação

Sábado, 13 de junho, ocorre o segundo dia do Feirão de Cadeiras, do Lar Vicentino, das 9 às 17h, no salão de festas da entidade.

Devido ao enorme sucesso de vendas, os organizadores estão disponibilizando novos modelos em cadeiras, mantendo preços especiais de feirão.

O evento resulta de parceria entre o Lar Vicentino e o Grupo Frisokar. A renda será em benefício dos serviços prestados pela entidade.

O Feirão de Cadeiras está sendo realizado dentro do respeito às normas de vigilância sanitária mediante a pandemia de Covid-19, como entrada controlada ao local e uso de equipamentos de proteção individual (máscaras e álcool gel).

“Não deixe de aproveitar essa oportunidade de adquirir um produto novo e de qualidade por ótimo preço, além de ajudar o Lar Vicentino de Bariri”, ressaltam integrantes da diretoria.