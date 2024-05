Dia do município: prefeito altera feriado para ponto facultativo

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) decidiu tornar ponto facultativo o dia 17 de junho, que cai numa segunda-feira.

Antes, ele havia transferido o feriado em comemoração aos 134 anos de emancipação político-administrativa de Bariri do domingo, dia 16 de junho, para a segunda-feira, dia 17 de junho.

Inicialmente, o motivo da mudança de data é que entre 14 e 16 de junho (sexta-feira a domingo) o Estádio Farid Jorge Resegue sediará o Rodeio de Bariri 2024. Dessa forma, quem for ao evento no domingo (16) teria a segunda-feira (17) para descansar.

O prefeito decidiu pelo ponto facultativo, atendendo a um grupo de empresários que procuraram a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) para questionar a mudança do feriado.

Pelo decreto anterior, a transferência seria tanto para as repartições públicas municipais, estaduais e federais, quanto para a iniciativa privada, bem como para os bancos e cooperativas. Agora, com o novo decreto, há opção ou não em paralisar as atividades no dia 17 de junho.

Pela lei trabalhista, os funcionários que trabalham em feriados têm direito a receber o valor do dia trabalhado em dobro. Além disso, têm direito também ao descanso compensatório em outro dia, se previsto em acordo coletivo ou contrato de trabalho.