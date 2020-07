Construção de aterro sanitário atrai seis empresas

Área entre Bariri e Bocaina mede 4,8 hectares e foi adquirida judicialmente pelo município em dezembro de 2010 – Google Map

Seis empresas participam de concorrência feita pela prefeitura de Bariri para contratar empresa que realize a execução de implantação da primeira fase do novo aterro sanitário de Bariri.

O terreno pertencente ao município localiza-se na Rodovia Prefeito Alfredo Sormani Júnior, vicinal que liga Bariri a Bocaina.

No dia 2 de julho houve a abertura de envelopes com documentos de habilitação da AEA Engenharia e Meio Ambiente Ltda., Conalpa Construtora Alta Paulista, Autonomy Empreendimentos Ltda., Infraarq – Engenharia e Construções Ltda., Walp Construções e Comércio Ltda. e Aviserra Soluções Ambientais Ltda.

Na ocasião, representante da AEA Engenharia questionou a empresa Walp em três aspectos: Atestado de Capacidade Técnica da empresa não possuiria a quantidade mínima de escavação exigida no edital; manta Pead não seria a mesma especificada no projeto; e objeto social da firma não seria pertinente e compatível com o exigido no edital.

Em outro ponto da análise dos documentos, na Certidão Registro de Pessoa Jurídica da empresa Avisserra consta que a firma não está habilitada a executar obra de saneamento ambiental.

Já o representante da empresa Conalpa questionou a Autonomy por não possuir quantidade mínima de escavação exigida no edital.

A empresa Infraarq apresentou Atestado de Capacidade Técnica de escavação somente em nome do profissional e não em nome da empresa, conforme exigido no documento.

Diante desses fatos, a Comissão Permanente de Licitação decidiu suspender a sessão para analisar os documentos para habilitação das empresas, com prazo para apresentação de recursos.

Os envelopes com propostas de preços ficarão com os responsáveis pela licitação até o fim dos prazos de recurso.

Fehidro

Para essa disputa a administração municipal estimou gasto máximo de R$ 553,2 mil, sendo R$ 497,9 mil repassados a fundo perdido pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

O prazo para execução do contrato será de 150 dias, contados da data do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado até a data de vigência do convênio assinado entre o município e o órgão competente, desde que devidamente justificado.

São quatro os serviços contemplados: topografia; regularização; dreno de percolados; e lagoa de chorume (líquidos percolados). Percolado ou chorume é um líquido turvo e mal cheiroso proveniente da mistura de lixo e água.

A empresa que vencer a licitação deverá fazer a limpeza do terreno, escavação da célula, transporte do solo escavado, escavação do dreno, colocação de manta geotextil, de brita e de tubo e aplicação de manta.

O memorial descritivo e de cálculo do aterro sanitário de Bariri foi feito pela empresa Vetiver Consultoria e Projetos Ambientais Ltda., de São Carlos.