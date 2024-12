Cidade: Umuarama realiza eleição para Conselho Deliberativo no dia 29

O Conselho Deliberativo do Umuarama Clube de Bariri marcou eleição para preenchimento dos cargos do próprio conselho. Ela será no dia 29 de dezembro, das 8h às 12h.

Concorrem 13 candidatos: Olavo de Oliveira Foloni, Marco Antonio Ingrund Ferrari, Luis Carlos Feliciano, Rinaldo Aparecido da Silva, Leonardo de Pauli Galizia, Cassio Fernando Felippe, Amarildo Garutti, Gustavo Barcellos Farah, Rafael Livero, Norberto Falseti, Tanêa Regina Alves M. Penachi, Valdecir Ramos de Oliveira e Adenilson Donizete Pesuto.

Recentemente, o juiz Vinicius Garcia Ferraz, da 1ª Vara Judicial de Bariri, suspendeu a eleição para o cargo de presidente do Umuarama Clube de Bariri, marcada para 8 de dezembro.

O magistrado acolheu pedido feito pelo clube em ação ajuizada contra seis dos sete conselheiros.

No processo, consta que diversas irregularidades estariam sendo cometidas pelo Conselho Deliberativo do clube, dentre elas a falta de representatividade social devido ao funcionamento do órgão em número insuficiente de membros.

Cargos vagos

O conselho é composto por 20 membros efetivos e seis suplentes. Não havendo mais suplentes, poderia funcionar plenamente com até 11 membros.

Conforme o estatuto social do Umuarama, “estando vagos mais de três cargos de conselheiros e não havendo mais suplentes, o Conselho Deliberativo, a seu critério e por deliberação unânime, determinará nova eleição em até 90 dias depois de aberta a última vaga, para preenchimento dessas vagas, de acordo com suas instruções, sendo que os eleitos deverão completar o período de seus antecessores”.

Documento que consta no processo aponta que em 27 de agosto de 2024 o Conselho Deliberativo já funcionava com número de conselheiros inferior ao mínimo estabelecido no estatuto. Naquela ocasião, ao final da reunião ordinária, o então presidente do conselho renunciou ao cargo, quando então o órgão passou a funcionar com apenas sete membros.

O juiz considerou que, no momento, verifica-se a existência de elementos indicativos da alegada falta de representatividade do Conselho Deliberativo para realizar as eleições.

Definidos os novos nomes para atuarem no órgão, haverá reunião entre os membros e abertura de prazo para inscrição de chapas para a Diretoria Executiva.

Duas chapas chegaram a se inscrever, uma encabeçada por José Eduardo Vida e outra liderada por Jorge Lourenço de Camargo, no entanto, somente a primeira foi deferida pelo conselho. Agora, com a abertura de novo prazo, possivelmente as duas chapas irão se inscrever e participar da disputa.