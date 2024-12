Cidade: Umuarama realiza eleição para Conselho Deliberativo no dia 29

O Conselho Deliberativo do Umuarama Clube de Bariri marcou eleição para preenchimento dos cargos do próprio conselho. Ela será no domingo (29), das 8h às 12h.

Concorrem 13 candidatos: Olavo de Oliveira Foloni, Marco Antonio Ingrund Ferrari, Luis Carlos Feliciano, Rinaldo Aparecido da Silva, Leonardo de Pauli Galizia, Cassio Fernando Felippe, Amarildo Garutti, Gustavo Barcellos Farah, Rafael Livero, Norberto Falseti, Tanêa Regina Alves M. Penachi, Valdecir Ramos de Oliveira e Adenilson Donizete Pesuto.

Recentemente, o juiz Vinicius Garcia Ferraz, da 1ª Vara Judicial de Bariri, suspendeu a eleição para o cargo de presidente do Umuarama Clube de Bariri, marcada para 8 de dezembro.

O magistrado acolheu pedido feito pelo clube em ação ajuizada contra seis dos sete conselheiros.

No processo, consta que diversas irregularidades estariam sendo cometidas pelo Conselho Deliberativo do clube, dentre elas a falta de representatividade social devido ao funcionamento do órgão em número insuficiente de membros.

Interina

O pleito para eleição dos cargos do conselho só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 200 associados com capacidade para votar.

Se não foi obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de sete dias, sendo necessária a participação de no mínimo 100 associados.

Após o término do mandato dos membros da Diretoria Executiva em exercício, o clube deverá ser administrado interinamente pela mesa diretora do Conselho Deliberativo, realizando novas eleições dentro de dois meses.

O associado que não comparecer à Assembleia Geral terá 10 dias para justificar sua ausência e, não o fazendo, arcará com o pagamento de multa de 10% do valor da taxa base de manutenção, a ser cobrada na mensalidade seguinte.