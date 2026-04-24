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Cidade

Cidade: Semáforo será instalado em frente da escola Sesi

24 abr, 2026

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Equipamento será instalado na Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato, a Via Expressa Sul (Divulgação)

A Prefeitura de Bariri anunciou a contratação de empresa especializada para a instalação de um conjunto semafórico voltado à travessia de pedestres em frente da escola Sesi, na Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa Sul).
O valor estimado do equipamento é de R$ 59,6 mil, e o período de lances está previsto para o dia 28 de abril de 2026, das 8h30 às 14h30.
Segundo a administração municipal, a medida tem como principais objetivos ampliar a segurança viária, reduzir o risco de acidentes em região de grande circulação, organizar o fluxo de veículos e garantir a travessia segura de pedestres, com atenção especial a alunos da escola Sesi.
A iniciativa também busca adequar o sistema viário às diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro.
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo chefe do setor de trânsito, Rodrigo de Souza Xavier, que atuará como representante designado pela Prefeitura.
A contratação terá prazo inicial de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, e será realizada por meio de dispensa de licitação.
O contrato poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, até o limite máximo de 10 anos, desde que haja interesse da administração municipal, manutenção da compatibilidade dos preços com o mercado e cumprimento regular das obrigações pela empresa contratada.

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