Cidade: Saemba abre licitação para leitura e impressão do consumo de água

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) abriu processo licitatório para a contratação de empresa especializada na locação de sistema informatizado voltado à leitura e gestão do consumo de água no município.

A licitação ocorre na modalidade pregão eletrônico e tem como objetivo a modernização dos serviços de coleta de dados, permitindo a leitura e impressão simultânea do consumo diretamente em campo, com maior agilidade e precisão nas medições.

De acordo com o edital, o contrato prevê não apenas o fornecimento do sistema, mas também a disponibilização de equipamentos, insumos, implantação da tecnologia, treinamento de servidores, suporte técnico e manutenção durante a vigência contratual. O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 80.720,00, conforme definido no processo administrativo.

A sessão pública para recebimento de propostas e lances está marcada para o dia 30 de abril, às 9h10, sendo realizada por meio de plataforma eletrônica de compras.

O sistema a ser contratado deverá integrar funções como leitura, coleta, transmissão e gestão de dados de consumo, contribuindo para maior controle operacional e eficiência nos serviços prestados à população.