Cidade: Ponto facultativo irá se restringir aos serviços municipais

Na segunda-feira (17) será ponto facultativo em Bariri, de acordo com decreto assinado pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB).

O feriado municipal cai no domingo (16), no entanto, o ponto facultativo foi transferido para o dia seguinte, principalmente porque no domingo será realizada a última noite do Rodeio Bariri 2024.

Apenas os órgãos públicos municipais devem aderir ao decreto. A Saúde faz plantão especial para curativos, serviços odontológicos de emergência e Farmácia Central.

A coleta de lixo será realizada normalmente. Quanto à Diretoria de Infraestrutura, o serviço da empresa terceirizada para limpeza urbana será realizado normalmente. Já a unidade do Poupatempo do município estará fechada.

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), o comércio trabalhará normalmente na segunda-feira (17).

O mesmo irá ocorrer com as agências bancárias e com as duas varas judiciais de Bariri.

Escolas estaduais

As duas escolas estaduais de Bariri terão aula normalmente na data em que foi decreto o ponto facultativo.

Inclusive, a partir de segunda-feira (17) a Secretaria Estadual da Educação avalia o aprendizado de 2,5 milhões de estudantes no segundo bimestre letivo com a Prova Paulista. A aplicação da avaliação segue até o dia 24.

A Prova Paulista é direcionada a alunos desde o 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A repescagem pode ser feita pelas escolas nos dias 25 e 26 de junho.

O cronograma da Prova Paulista é dividido da seguinte forma: nos dias 17 e 18 de junho, fazem a avaliação estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio; nos dias 19 e 20 de junho, do 6º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio; e nos dias 21 e 24, do 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.