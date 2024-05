Cidade: Peat segue com inscrições abertas até quinta-feira

Têm início nesta terça-feira (14) as inscrições para o Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (Pesat). Os interessados podem se inscrever até a quinta-feira (16), das 8h às 13h, na Diretoria da Assistência Social, localizada na Avenida Claudionor Barbieri, 705, Centro.

No momento da inscrição, é necessário apresentar RG e CPF. Pessoas com deficiência, em situação de rua e egressas do sistema prisional deverão apresentar também documentação comprobatória.

A diretora de Assistência Social da Prefeitura de Bariri, Josmeire Nascimento Fiorin, destaca que a seleção ao programa não será por ordem de inscrição. “Os candidatos à bolsa serão selecionados conforme critérios sociais, como idade, escolaridade, tempo de desemprego, número de dependentes menores de 18 anos e acompanhamento familiar nas unidades socioassistenciais”, informou.

Os candidatos selecionados atuarão junto aos órgãos da administração municipal e autarquias, realizando serviços relacionados a zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de prédios, espaços e vias públicas.

O programa terá duração de seis meses. Os bolsistas receberão o valor mensal de R$ 600,00 por seis horas diárias de trabalho e participarão de atividades de capacitação profissional e de cidadania. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Bariri em:

https://www.bariri.sp.gov.br/arquivos/edital_peat_2024_14095623.pdf