Cidade: Paróquias de Bariri celebram Quarta-Feira de Cinzas e o lançamento da CF 2024

Quarta-Feira de Cinzas (14), que marca o início do tempo da quaresma na liturgia católica, foi celebrada pelas três paróquias de Bariri. Grande número de fiéis recebeu a imposição das cinzas.

Para o católico, a imposição de cinzas demonstra a intenção do fiel de se manter no caminho da devoção, mas também demonstra o caráter transitório do ser humano na Terra, ou seja, é uma lembrança ao homem de que, conforme a tradição cristã diz, do pó o homem veio e ao pó o homem voltará.

Nas celebrações também houve menção ao início das atividades ligadas à Campanha da Fraternidade 2024, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e que este ano traz como tema “Fraternidade e amizade social” e como lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).

Padre Ériko Thiago, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri, programou a leitura de uma mensagem geral sobre o tema e os objetivos da campanha. A leitura foi realizada pelo ministro da Eucaristia, Evandro Roberto Garcia.

Padre Carlos Menezes Jr., da Santa Luzia, e Padre Leandro Pimentel, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, comentaram sobre o início da CF 2024 e do tema proposto para este ano.

Padre Leandro adiantou que no primeiro ou segundo domingo da quaresma, a paróquia vai contar com a presença de Alberto Chaim, para comentar e analisar o texto base e o cartaz da CF 2024.

Fraternidade e amizade social

O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil. Segundo a CNBB, é um período para meditar sobre a indispensável relação entre fraternidade e amizade social. Para tanto, elaborou-se texto base como principal material da campanha.

Outros subsídios são roteiros para círculos bíblicos; meditações da Via Sacra e da Via Lucis; o terço da amizade social, adoração eucarística; celebração penitencial e ecumênica, além do cartaz, cartão-postal, banners e adesivos.