Cidade: Paróquia central vende frango assado para o dia 12

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, está oferecendo frango assado para o dia 12 de janeiro, domingo.

O valor é de R$ 47 e a entrega será a partir das 11h30, no sistema drive thru, na Casa de Cursos.

As encomendas prévias devem ser feitas na secretaria paroquial (3662-1479) ou sacristia da Igreja Matriz.