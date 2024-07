Cidade: Museu Mário Fava comemora seis anos com evento

O Museu Mário Fava realizará evento no sábado (27) para comemorar seis anos de atividades em Bariri. A inauguração do espaço ocorreu no dia 21 de julho de 2018.

A partir das 16h o museu receberá carros antigos da Confraria Pré-Guerra de São Paulo.

Em seguida, será realizado sarau musical com a flautista internacional Joaninha Musical. O evento termina com show acústico, com grandes sucessos do pop e do rock.

O museu localiza-se na Rua Tiradentes, 410, no centro da cidade.