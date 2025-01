Cidade: Livramento e Praça da Matriz recebem Férias Kids

Neste sábado (25), ocorre o segundo dia do programa Férias Kids, promovido pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.

Desta vez as atrações serão montadas, simultaneamente, no Centro de Lazer do Trabalhador Filengão, no Bairro do Livramento, e na Praça da Matriz.

O evento funciona das 14h às 19h, com brincadeiras como futebol de sabão, brinquedos infláveis e pula-pula, além de pipoca, algodão-doce e música para animar a tarde.