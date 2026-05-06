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Cidade: Leilão de Gado do Lar Vicentino rende R$ 84 mil

6 maio, 2026

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O leilão de animais contou com a comercialização de gado, carneiros, porcos, após mobilização de apoiadores e colaboradores da causa (Fotos por Rádio Serena)

Domingo passado (03), o Lar Vicentino de Bariri realizou mais uma edição do Leilão de Gado, a partir das 14h, no pátio externo da entidade.
Segundo os organizadores, foram arrecadados R$ 84 mil, que serão destinados em prol dos serviços prestados junto aos idosos.
O leilão de animais contou com a comercialização de gado, carneiros, porcos, após mobilização de apoiadores e colaboradores da causa.
Durante o evento, uma barraca ofereceu salgados, doces e bebidas, garantindo opções para quem passou a tarde no local.
A animação ficou por conta de música ao vivo, com o chamado “modão” sertanejo, reforçando o clima descontraído do evento.
A equipe do Lar Vicentino agradece as pessoas que estiveram presentes e que tornaram a tarde agradável e beneficente. “Nossos idosos agradecem”, finalizam.

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