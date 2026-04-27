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Cidade

Cidade: Lar Vicentino promove leilão beneficente

27 abr, 2026

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A solidariedade vai tomar conta de Bariri no dia 3 de maio, com a realização de um leilão beneficente em prol do Lar Vicentino. O evento acontece a partir das 14h, nas dependências da instituição, com entrada pelo portão ao lado da Coeba.
A programação promete reunir a comunidade em uma tarde especial, marcada por espírito solidário, confraternização e atrações para todos os públicos. Entre os destaques está o leilão de animais, que contará com gado, carneiros, porcos, entre outros itens, tradicional formato que mobiliza apoiadores e colaboradores da causa.
Além disso, o público poderá aproveitar uma barraca com salgados, doces e bebidas, garantindo opções para quem quiser passar a tarde no local. A animação ficará por conta de música ao vivo, com o chamado “modão” sertanejo, reforçando o clima descontraído do evento.
Toda a renda arrecadada será destinada ao Lar Vicentino, instituição que desempenha papel fundamental no acolhimento e cuidado de idosos no município. A organização reforça o convite para que a população participe, colabore e contribua com a manutenção das atividades e o bem-estar dos atendidos.
A expectativa é de boa participação popular, consolidando mais uma ação comunitária em apoio a uma das entidades mais tradicionais de Bariri.

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