Cidade: Gincana da Coeba arrecada produtos para entidades

A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) finalizou recentemente a Gincana Olímpica – Tempo de Iluminar.

Alunos e pais se dividiram em quatro equipes – América (vermelho), Ásia (amarelo), Europa (azul) e Oceania (verde) – e iniciaram no dia 24 de maio uma série de competições e atividades de entretenimento.

Uma das últimas atividades da competição – e que valia ponto – foi a doação de produtos de limpeza, de higiene pessoal e panetones para entidades do município.

Os itens arrecadados estão sendo destinados ao Lar Vicentino, Santa Casa, Lar Amor e Vida (LAV) – antiga Casa Abrigo –, Focinho Carente, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Centro de Promoção Social (CPS).

“A Gincana Olímpica é muito mais do que uma competição: é uma oportunidade de ensinar nossos alunos sobre o impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas ao nosso redor. Estamos extremamente orgulhosos do engajamento das famílias e da generosidade demonstrada por todos os participantes. É com ações como essa que construímos uma sociedade mais justa e empática”, afirma a diretoria da Coeba.