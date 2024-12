Cidade: Final de semana tem Festa de Santa Luzia 2024

Neste final de semana, a Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade, dá início à programação especial em louvor à sua padroeira. As atividades se estendem até o próximo sábado, dia 14 de dezembro.

No sábado (07), ocorre venda de salgados – pastel e fogazza – a partir das 17h, além de barraca de doces. O evento tem mais duas edições: dias 13 e 14 (sexta e sábado).

Domingo (08), está previsto almoço fes tivo de Santa Luzia, que oferece cardápio com frango assado e porções de coxa e sobrecoxa de frango assadas e nhoque.

De 10 a 12 de dezembro, terça à quinta-feira, às 19h, na Igreja Santa Luzia, será celebrado tríduo em louvor à padroeira, com a presença dos padres Wallace Tomazini, Igor Alexandre Rosa e João Marcos de Matos.

Em 13 de dezembro, sexta-feira, Dia de Santa Luzia, a paróquia programou a celebração de três missas. Logo pela manhã, às 7h, Padre Carlos reza a primeira missa do dia. À tarde, a partir das 15h, será a vez de Padre Ériko Thiago Nogueira (Nossa Senhora das Dores) presidir a celebração.

Por fim, às 19h, a programação conta com a presença do bispo diocesano de Jaú, Dom Francisco Carlos da Silva, que celebra a última missa do dia. Nas três missas haverá benção especial dos olhos.

Também após as três celebrações haverá a benção e distribuição do Bolo de Santa Luzia. Os pedaços já estão à venda por R$ 6.

Todos os produtos e eventos da Festa de Santa Luzia podem ser adquiridos com antecedência junto à secretaria paroquial (14 3662-2106) e aos coordenadores de dízimo; ou após as missas dos finais de semana.