Cidade: Empresa faz reparo de calçadas no parquinho do Lago Municipal

Uma empresa de Bariri deu início ao reparo de um dos “passeios” do Lago Municipal Prefeito Acácio Masson, nas proximidades do parquinho infantil.

Essa empresa estava abastecendo um caminhão-pipa com a água do Lago Municipal e, para chegar à margem da represa, acabou danificando o calçamento do passeio próximo ao parquinho infantil.

A água estava sendo utilizada para amenizar a poeira nos altos da cidade, em atendimento à solicitação dos munícipes, o que ocorreu no auge do período de estiagem. O abastecimento do caminhão não está mais sendo feito no local.

O serviço de reparo e recomposição da calçada está sendo realizado pela empresa, sem custos para o município.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)