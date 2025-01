Cidade: Duas chapas concorrem à diretoria do Umuarama no dia 9 de fevereiro

A eleição para a Diretoria Executiva e para o Conselho Deliberativo do Umuarama Clube de Bariri foi marcada para o dia 9 de fevereiro. Duas chapas foram inscritas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

A Chapa 1 “Integridade e Compromisso com o Associado” é composta por Jorge Lourenço de Camargo (presidente), Daniele Munhoz (vice-presidente), José Luiz Michelassi (1º tesoureiro), Daiana Dolce Porfírio (2º tesoureiro), Marcos Domingos (1º secretário) e Giovani Camargo Valencise (2º secretário).

A chapa 2 “Renovação e Compromisso” é formada por José Eduardo Vida (presidente), Homero José Oréfice (vice-presidente), Leonardo Araújo de Oliveira (1º tesoureiro), Luciana Aparecida Licínio (2º tesoureiro), Saulo Rogerio Paderna (1º secretário) e Antônio Gomes da Silva – Piu – (2º secretário).

Para a eleição para o Conselho Deliberativo foram inscritos dois nomes de associados: Sebastiana Aparecida Borges de Santis; e Rogério Gustavo Rosa.

Justiça

A eleição para a Diretoria Executiva do Umuarama era para ter ocorrido no dia 8 de dezembro do ano passado.

No entanto, o juiz Vinicius Garcia Ferraz, da 1ª Vara Judicial de Bariri, suspendeu a realização do pleito. O magistrado acolheu pedido feito pelo clube em ação ajuizada contra seis dos sete conselheiros.

No processo, consta que diversas irregularidades estariam sendo cometidas pelo Conselho Deliberativo do clube, dentre elas a falta de representatividade social devido ao funcionamento do órgão em número insuficiente de membros.

Por conta da decisão judicial, o Conselho Deliberativo marcou eleição para preenchimento dos cargos do próprio conselho. Ela ocorreu no dia 29 de dezembro.

Com o maior número de membros no órgão, houve reunião no dia 8 de janeiro e definição do nome de Amarildo Garutti como presidente do conselho e, consequentemente, como presidente interino do Umuarama.