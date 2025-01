Cidade: Deputado Itamar Borges visita Bariri

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) visitou Bariri na tarde de quinta-feira (23).

Ele foi recepcionado na Sala de Licitações da prefeitura pelo prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante), vice-prefeito Paulo Kezo (PSB), vereadores, diretores de serviço, representantes de conselhos, entre outros. O ex-vereador Luis Renato Proti (MDB), o Escadinha, também marcou presença.

Itamar auxiliou o município com emendas e indicações para aquisição de equipamentos para manutenção de estradas rurais, aparelho de anestesia para a Santa Casa, Projeto Cozinhalimento, Programa Melhor Caminho, viatura da Patrulha Rural etc.

Colocou-se à disposição de Bariri para proposição de emendas e gestão junto a órgãos do governo estadual para auxiliar Bariri.

O prefeito Airton agradeceu a parceria com o deputado e solicitou colaboração para resolver impasse no transporte de produtos agropecuários nas imediações do Bar da Forquilha. A ideia é desviar o trânsito de caminhões pesados pela área urbana de Bariri.

Outro pleito diz respeito ao projeto que tramita na Assembleia Legislativa de incluir a cidade no Município de Interesse Turístico (MIT).

O diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Wellington Polonio Bof (Parraguinha), explica que serão apresentadas informações complementares na tentativa de aprovação da proposta.

No ano passado, o Grupo Técnico de Análise dos Municípios Turísticos, ligado à Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, remeteu à Alesp parecer contrário à aprovação de projeto de lei para que Bariri obtenha o título de MIT.

SP-261

Também compareceu ao encontro em Bariri Maurício Góes, diretor de relações institucionais da concessionária Eixo SP.

Ele apresentou projeto para construção de ciclovia e passeio na Rodovia Braz Fortunato (SP-261), entre o trevo do Autoposto Gax e a empresa Frisokar. O intuito é que pedestres e ciclistas não transitem pela rodovia.

Maurício explicou que o projeto será remetido até o fim de janeiro à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a quem cabe aprovar ou não a proposta.

Itamar Borges colocou-se à disposição para agendamento de reunião na agência a fim de discutir a viabilidade do projeto.