Cidade: Cavalgada em Bariri acontece no dia 9 de junho

No dia 9 de junho será realizada cavalgada no município, como aperitivo para o Rodeio Bariri 2024, que acontece entre os dias 14 e 16 de junho no Estádio Farid Jorge Resegue.

A saída será às 9h no trevo principal de Bariri, com chegada no Recanto Pantaneiro, onde será servido almoço.

Os cavaleiros não pagam. Quem não for a cavalo paga R$ 25,00 pelo almoço.

Os locutores são Felipe Silva e Betinho Canassa. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 99729-3628 ou 98188-7063.