Cidade: Campanha da Acib tem início no dia 2 e vai até 10 de janeiro

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) deu início na segunda-feira (2) à campanha “Magia Premiada de Natal”.

A promoção foi comentada pelo presidente da entidade, Roberto Coletta, e pela gerente da Acib, Kelly Jorge Farah, em entrevista ao Jornal Candeia na segunda-feira (2).

A campanha vai até o dia 10 de janeiro de 2025. O sorteio será no dia 11 de janeiro. Ao todo, 30 empresas aderiram à promoção. O intuito é estimular as vendas no comércio e contemplar consumidores com bons prêmios.

Serão sorteados R$ 13,5 mil em vales-compras. São 18 vales de R$ 250,00 cada, quatro vales de R$ 1.000,00 cada, um de R$ 2.000,00 e, finalmente, um vale-compra de R$ 3.000,00.

Os ganhadores deverão gastar os valores nas empresas participantes da campanha.

De acordo com a diretoria da Acib, a promoção deste ano tem o objetivo de dar mais autonomia ao consumidor na escolha de seu prêmio.

Reforça que os cupons devem ser preenchidos da forma correta e com letra legível. Além disso, o cupom deve ser depositado nas urnas, observando-se a cor do verso.