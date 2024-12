Cidade: Buraco assusta moradores do Jardim Santa Helena

Um buraco no meio do asfalto no cruzamento entre as Ruas João Batista de Assis Bandeira e João Pulpa, no Jardim Santa Helena, em Bariri, tem assustado moradores da região.

O buraco é bastante profundo. Segundo pessoas que residem no bairro, uma pessoa pode ser “engolida” por ele ou haver acidente com algum veículo. O problema é maior com crianças.

Os moradores pedem providências urgentes da Prefeitura de Bariri.