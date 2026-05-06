Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cidade

Cidade: Bariri sedia desafio escoteiro e grupo anuncia novas estruturas de aventura

6 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

A abertura do evento foi realizada no Lago Municipal (Fotos Divulgação)

Bariri recebeu, nos dias 1º e 2 de maio, o Desafio Sênior Distrital 2026, do movimento escoteiro. Participaram cerca de 100 jovens e 35 voluntários.
A abertura foi no Lago Municipal, com construção de jangadas e provas na água focadas em trabalho em equipe. No sábado, os grupos visitaram o Lar Vicentino, entregaram itens de higiene arrecadados e fizeram atividades com os idosos, como música e jogos.
A programação incluiu roteiro cultural pelo município, com visita ao Museu Mário Fava, Igreja Matriz, Praça do Morro e Igreja Ortodoxa, para apresentar a história local e pontos tradicionais da cidade.
Durante o evento, o Grupo Escoteiro Bariry anunciou que pretende investir em novas estruturas para atividades de escalada, rapel e arvorismo, com objetivo de ampliar as opções de prática e formação dos jovens.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...