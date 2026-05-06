Cidade: Bariri sedia desafio escoteiro e grupo anuncia novas estruturas de aventura

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Bariri recebeu, nos dias 1º e 2 de maio, o Desafio Sênior Distrital 2026, do movimento escoteiro. Participaram cerca de 100 jovens e 35 voluntários.

A abertura foi no Lago Municipal, com construção de jangadas e provas na água focadas em trabalho em equipe. No sábado, os grupos visitaram o Lar Vicentino, entregaram itens de higiene arrecadados e fizeram atividades com os idosos, como música e jogos.

A programação incluiu roteiro cultural pelo município, com visita ao Museu Mário Fava, Igreja Matriz, Praça do Morro e Igreja Ortodoxa, para apresentar a história local e pontos tradicionais da cidade.

Durante o evento, o Grupo Escoteiro Bariry anunciou que pretende investir em novas estruturas para atividades de escalada, rapel e arvorismo, com objetivo de ampliar as opções de prática e formação dos jovens.