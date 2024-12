Cidade: Bariri realiza seminário sobre Família Acolhedora

No dia 6 de dezembro, no auditório da Assobari, foi realizado o 1º Seminário Família Acolhedora de Bariri.

O evento contou com a presença de representantes dos poderes executivo e legislativo, judiciário e sociedade civil de mais de 15 municípios.

A apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Espaço Amigo abriu a cerimônia. Na sequência, Jane Valente, assistente social referência no assunto, ministrou palestra sobre o tema.

No período vespertino houve depoimento de um orientador social sobre sua vivência em acolhimento. Em seguida, as técnicas dos serviços e famílias acolhedoras de duas organizações da sociedade civil de Bauru (Fundato e POC) e a equipe da cidade de Quintana puderam compartilhar suas experiências e sanar dúvidas.

Saiba mais

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) organiza o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias previamente selecionadas e capacitadas, garantindo atenção individualizada, construção de relações de afeto, constância de cuidados e convivência comunitária, elementos essenciais para o desenvolvimento integral saudável de crianças e adolescentes.

O encaminhamento para uma família acolhedora ocorre quando o juiz expede uma medida protetiva de acolhimento direcionando para o SFA uma criança ou adolescente em situação de abandono ou afastada do contexto familiar por ameaça ou violação de direitos, possibilitando assim que seja recebida e cuidada temporariamente na casa de uma família acolhedora.

Para garantir a qualidade do acolhimento, as famílias são selecionadas e preparadas pela equipe profissional do SFA para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente que permanecer sob seus cuidados, proporcionando uma experiência de segurança e afeto, até que possam retornar para sua família de origem ou, quando isso não for possível, serem encaminhadas para adoção.