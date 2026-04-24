Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cidade

Cidade: Após regularização, MP arquiva inquérito do Clube da Melhor Idade

24 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Durante o trâmite do inquérito civil foram feitas obras no prédio para garantir a segurança dos freqüentadores (Arquivo/Divulgação)

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo homologou, em sessão realizada no dia 14 de abril, o arquivamento de um inquérito civil que apurava possíveis irregularidades no Clube da Melhor Idade de Bariri.
A investigação teve início a partir de denúncias relacionadas a eventual desrespeito aos direitos da pessoa idosa, incluindo a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), uso indevido do espaço público em benefício de terceiros e falta de prestação de contas por parte da entidade responsável.
Durante a instrução do inquérito, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa chegou a solicitar esclarecimentos à Prefeitura de Bariri sobre a regularidade da associação e a existência de alvarás. Também foram expedidos ofícios à Vigilância Sanitária e ao Executivo municipal para verificação das condições do local.
Em novembro de 2025, uma nova representação reforçou a preocupação com a situação do imóvel, especialmente quanto à obtenção do AVCB. Diante disso, a Prefeitura informou que o espaço havia sido interditado e que passava por obras de adequação às normas de segurança.
Em fevereiro deste ano o município comunicou a conclusão das reformas e a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, liberando o local para a realização de atividades, incluindo festas e bailes voltados ao público idoso.
Na análise final, o relator Marcelo Dawalibi concluiu que as irregularidades apontadas foram sanadas por meio das medidas administrativas adotadas pela Prefeitura de Bariri. O entendimento foi de que a regularização do imóvel restabeleceu as condições de segurança e eliminou a necessidade de continuidade da investigação.
O arquivamento foi aprovado por unanimidade pelos membros da 1ª Turma de julgamento do Conselho Superior do Ministério Público.
A decisão seguiu o entendimento de que houve perda do objeto da ação, já que as irregularidades foram integralmente corrigidas. O procedimento poderá ser reaberto, no entanto, caso surjam novos fatos ou eventual reincidência das condutas anteriormente apontadas.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...