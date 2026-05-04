Cidade

Cidade: Abertas inscrições para curso de pintura predial

4 maio, 2026

A Prefeitura de Bariri está com inscrições abertas para curso de técnicas de pintura predial. Ele é gratuito e oferece uma oportunidade para quem busca aprimorar conhecimentos e ampliar as chances no mercado de trabalho.
Os interessados devem se inscrever presencialmente na secretaria da Escola Municipal de Formação Profissional “Francisco Leone”, localizada na Avenida XV de Novembro, 196, no Centro. O atendimento éá realizado de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, e às sextas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.
As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. No ato da inscrição, é necessário apresentar RG e CPF ou CNH ou CIN (original ou cópia), além de comprovante de residência.
Para participar, o candidato deve ter 18 anos completos, sendo desejável a conclusão do ensino fundamental.
As aulas estão previstas para começar no dia 11 de maio de 2026 e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, facilitando a participação de quem trabalha durante o dia.
O curso é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, em conjunto com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (14) 3662-4544 ou diretamente na secretaria da escola.

