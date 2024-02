Bariri: Vereador Julio Devides ajuda a encontrar criança perdida

O vereador Julio César Devides auxiliou na localização de uma menina de 3 anos no fim de semana.

A família é de Campinas e estava a passeio em propriedade rural no município de Bariri (Estrada Municipal BRI-150, José Jurado, s/n).

Após descuido da bisavó, a criança tomou rumo desconhecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Bariri, após buscas nas imediações de forma conjunta com o policiamento e uso de drone, a criança foi encontrada com o auxilio do vereador, que apoiava as buscas com uma moto de trilha.

A criança foi devolvida aos responsáveis. Foi feita avaliação detalhada na vítima e nenhum ferimento foi encontrado.