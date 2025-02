Bariri: Troco Solidário: janeiro rendeu R$ 264,46 para cada entidade

No primeiro mês de 2025, o Projeto Troco Solidário arrecadou R$ 2.115,64; valor que rendeu a cada entidade beneficiada R$ 264,46.

A iniciativa arrecada recursos ao ‘arredondar’ para cima o valor das compras em dinheiro realizadas no comércio local, quando o consumidor doa a diferença e renuncia ao troco.

As entidades beneficiadas por esse projeto são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo); Centro de Promoção Social (CPS), Creche Madre Leônia, Focinho Carente, Lar Vicentino, Associação Cultural Quilombo e Santa Casa de Bariri.

Parcerias

Atualmente o programa conta com 12 empresas parceiras: Casa São Paulo, Comercial Pregon, Supermercado Salina, Empório Umuarama, Supermercados Aquilante (três lojas), Supermercado Carvalho, Supermercados Michelassi (duas lojas), Supermercado Pegorin, Supermercado Ultra Serve, Baripel, Mini Shopping e Casa Alvorada.

Elas fazem o encaminhamento do valor arrecadado através de relatório mensal. É nesses locais que o consumidor faz a doação.