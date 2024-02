Bariri: Trilhando Águias reúne 50 crianças em oficinas formativas no Recreativo

A Associação Educarte, em colaboração com a Associação Atlética Arrudão e com o apoio da Ativaz Produções, deu vida ao Projeto Trilhando Águias, transformando o Clube Recreativo de Bariri em um vibrante centro de formação, arte, cultura e esporte durante o mês de janeiro.

Este projeto beneficiou cerca de 50 crianças dos altos da cidade, oferecendo-lhes a chance de participar de atividades esportivas e culturais em suas férias escolares, promovendo inclusão e abrindo novas oportunidades.

Sob a liderança de Suney Vieira, o Trilhando Águias destacou-se pela sua capacidade de transformar as férias escolares em um período de significativo crescimento e aprendizado. Ao longo de quatro domingos, as crianças participaram de oficinas variadas que incluíram desde a introdução à música e ao contrabaixo até artes plásticas e literatura, todas conduzidas por profissionais renomados como Daniel Brasil, Oscar Passos, Maria Dadalto, Alessandra Godoy e Cléo Santos.

Em seu quinto ano, o projeto é um exemplo do impacto positivo que a união comunitária e o voluntariado podem ter no desenvolvimento infantil. Além do foco em entretenimento, as oficinas proporcionaram enriquecimento formativo, com cada sessão sendo cuidadosamente assistida por voluntários dedicados, assegurando uma experiência segura e valiosa para as crianças.

O Trilhando Águias transcende a ideia de uma mera atividade de férias, posicionando-se como um movimento em prol da cultura, educação e esporte, em Bariri.

A organização já planeja sua continuação em julho, reforçando o compromisso com o progresso social e o bem-estar das crianças da comunidade, marcando cada etapa do projeto com gestos de carinho, como um café da manhã especial para os participantes. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Ativaz Produções)