Bariri registra mais uma geada na madrugada de terça-feira

Geada em pastagem na madrugada de terça-feira em Bariri – Divulgação

A forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil derrubou a temperatura no centro-sul do Brasil no início dessa semana e várias cidades estabeleceram novas marcas de recorde de frio para 2021.

O recorde atual de menor temperatura em 2021 foi de 6,3°C que ocorreu na terça-feira (20), igualando a mar que já havia sido observada em 30 de junho, de acordo com a medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Em Bariri o frio foi intenso. Houve geada na madrugada de terça-feira (20) em diversos pontos do município.

O mesmo ocorreu na madrugada de 1º de julho. Na ocasião, a Della Coletta Bioenergia (DC Bio) registrou temperaturas entre 4ºC e 5ºC, com sensação térmica de 0ºC.

No início do mês houve geada em regiões mais baixas, perto de cursos d’água. O gelo atingiu pontualmente algumas plantações de cana.