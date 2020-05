BARIRI: Prefeitura entrega 2º Kit Merenda nesta semana

Cronograma é definido pelas unidades escolares – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Educação, entregará na quarta-feira (27) e na quinta-feira (28) o segundo Kit Merenda. A entrega do primeiro kit ocorreu nos dias 29 e 30 de abril.

Cada unidade escolar definiu o cronograma para que as famílias retirem os alimentos. Os horários podem ser consultados no Facebook das escolas ou em contato com os colégios.

Os kits são destinados aos estudantes enquanto durar a quarentena relacionada à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A distribuição é feita numa parceria entre a prefeitura e a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda., responsável pelo preparo e entrega da merenda nas escolas do município.