Bariri: Paróquias celebram Jubileu dos Enfermos nesta terça-feira

Nesta terça-feira (11), às 19h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri, as paróquias de Bariri se unem para celebrar o Jubileu dos Enfermos. A celebração vai contar com a participação de padres e diáconos que atuam nas três paróquias de Bariri.

A data coincide com o Dia Mundial dos Enfermos e Dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes.

Por isso, para este evento jubilar, estão especialmente convidados, todos os doentes e profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, trabalhadores do setor da saúde), cuidadores de enfermos, agentes da pastoral da saúde, bem como as suas famílias.

Haverá ainda apelo especial para a sociedade e comunidade por melhores condições de tratamento e atenção às pessoas doentes, seja nos hospitais, postos de saúde ou mesmo em casa.

O Jubileu é um evento tradicional da Igreja Católica que acontece a cada 25 anos. O Ano de 2025, também conhecido como Jubileu da Esperança, é um período de celebração da Igreja Católica que se inicia em 24 de dezembro de 2024. O tema do Jubileu é “Peregrinos de Esperança”.

A Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri foi escolhida como um dos quatro locais de peregrinação na Diocese de Jaú, durante o Jubileu 2025. As outras três são: Catedral Nossa Senhora do Patrocínio, em Jaú, Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Barra Bonita; e Matriz do Senhor Bom Jesus, em Ibitinga.