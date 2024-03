Bariri: Paróquia de Santa Luzia realiza Festa de São José

De 16 a 19 de março, a Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, promove programação especial em comemoração ao Dia de São José. As celebrações ocorrem na Igreja de São José, que integra a paróquia.

Nos dias 16, 17 e 18 a comunidade celebra o Tríduo de São José, com missas às 19h (sábado); 18h (domingo) e 19h30 (segunda-feira). O tríduo conta com a participação dos diáconos João Marcos; Leonardo e Giovani.

Na terça-feira (19), Dia de São José, padre Carlos Menezes Jr. celebra três missas em louvor ao padroeiro: às 7h, 16h e 19h, na igreja da comunidade de São José.

Às 8h, a programação prevê benção do Bolo de São José. E à tarde, a partir das 17h, haverá a venda de fogazza, no salão de festas da São José.