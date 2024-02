Bariri: Carnaval do Umuarama reúne público de todas as idades

O Umuarama Clube de Bariri recebeu pessoas de todas as idades nos quatro dias (10 a 13 de fevereiro) do carnaval, cujo tema foi “De Bariri a Paris, a diversão é olímpica”.

Até o fechamento desta edição, o número de foliões que estiveram no local não havia sido contabilizado.

As matinês do domingo e da terça-feira tradicionalmente são mais frequentadas por crianças.

Já nas noites de sábado e segunda-feira o público se dividiu entre o salão, onde se apresentou a Banda Tropicália, e a área onde os DJs Gustavo Castro, Marrom e Ala Yuri comandaram o som.

O Jornal Candeia fez a cobertura completa da festa do momo no Umuarama, com várias câmeras utilizadas na transmissão.

Nas entrevistas, adolescentes e jovens relataram que não iriam curtir somente o som dos DJs, mas também a Tropicália, conforme o tipo de música executada no momento.

O clube não cobrou entrada de associados. Visitantes puderam adquirir ingressos antecipados para as noites de sábado e segunda-feira com preço mais vantajoso. Na portaria, o bilhete foi vendido com valor mais alto.