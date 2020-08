BARIRI: Bombeiros salvam cachorrinho preso em parede

Divulgação

A equipe do Corpo de Bombeiros de Bariri resgatou um cachorro filhote que ficou preso em parede, nesta quinta-feira, 6, no Jardim Industrial 2 em Bariri.

Segundo informado, no local de difícil acesso foi preciso que os bombeiros fizessem um buraco na parece para retirada no animal.

Ele foi entregue sem ferimentos para os proprietários. Atenderam a ocorrência Sd Richelton, BM Bruno, BM Motta e BM Manesco.